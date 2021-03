Riaperte scale mobili di viale Pellini a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - Riaperte le scale mobili che a Perugia collegano via Checchi, viale Pellini e via dei Priori dopo l'intervento di completa riqualificazione del quale è stato oggetto l'impianto.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco Andrea Romizi, e gli assessori Otello Numerini e Luca Merli.

L'intervento, per un costo totale di 3,5 milioni, è stato reso necessario in considerazione della scadenza della cosiddetta "vita tecnica" delle scale mobili, nel marzo del 2019.

Il sindaco ha sottolineato che con questa operazione si porta a compimento una serie di interventi che hanno consentito di sostituire, nel giro di cinque anni, tutti i percorsi meccanizzati del centro storico perugino (le scale mobili della Rocca Paolina, gli ascensori del mercato coperto e della galleria Kennedy ed ora le scale mobili di viale Pellini-via dei Priori). (ANSA).