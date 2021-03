Norcia "si stringe" ad Amatrice per scomparsa sindaco

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 MAR - "Il sindaco Nicola Alemanno e l'amministrazione comunale di Norcia si stringono all'intera comunità di Amatrice in questo dolorosissimo momento per la scomparsa del sindaco, amico e collega Antonio Fontanella": così il Comune di Norcia, sulla propria pagina Facebook, appena appresa la notizia della scomparsa di Fontanella.

"E' una tragedia che si aggiunge alla tragedia" ha sottolineato ancora Alemanno." Insieme ai colleghi delle Anci sisma - ha aggiunto -, lo ricorderemo come merita". (ANSA).