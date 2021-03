A 15 anni denunciati per spaccio hascisc

(ANSA) - TERNI, 25 MAR - Due quindicenni di Terni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per cessione aggravata di stupefacenti in seguito a un controllo antidroga svolto in piazza Dante, nei pressi della stazione ferroviaria. In base a quanto riferisce l'Arma, i ragazzi, uno dei quali risultato già noto alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi dai militari a cedere un grammo di hascisc ad un altro minorenne.

Al termine degli accertamenti, tutti i minori sono stati affidati ai genitori. (ANSA).