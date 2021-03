Viceministro Morelli, attenzione a territori

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - "È naturale pensare alle grandi opere, invece l'indicazione che vogliamo dare è attenzione ai territori, ai sindaci, ai governatori, a chi deve rispondere tutti i giorni ai cittadini. L'impegno di tutti va al trasporto pubblico di massa, la vera chiave di volta per l'Umbria e per l'Italia": lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Alessandro Morelli, in visita in Umbria.

Accompagnato dalla presidente della Regione Donatella Tesei e dall'assessore alle Infrastrutture Enrico Melasecche, ha fatto un sopralluogo al cantiere della stazione della ex Ferrovia centrale umbra di Sant'Anna, a Perugia. Presente anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi.

"Queste - ha commentato Morelli osservando il cantiere - sono delle piccole infrastrutture ma grandi per i territori. Vedere i lavori che proseguono anche nelle piccole-grandi opere per noi è strategico. Ed in questa fase anche il Recovery fund potrà essere utile per un obiettivo comune che renderà l'Umbria protagonista".

"Fra un anno saremo qua nuovamente per il taglio del nastro insieme al ministro" ha infine promesso Morelli parlando con i giornalisti.

"Siamo venuti a far vedere i lavori al viceministro - ha poi sottolineato Tesei - per fare il punto su un percorso che sta proseguendo come ci eravamo prefissati. Tra un anno vedremo arrivare i treni qui in stazione con la riapertura del tratto urbano Perugia-Ponte San Giovanni".

Per l'assessore Melasecche "la cosa importante è aver ottenuto il finanziamento per riaprire l'intera dorsale San Sepolcro-Terni". "Con il viceministro e con il ministro - ha aggiunto - speriamo di poter parlare presto di tante altre cose che bollono in pentola". (ANSA).