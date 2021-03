Lettera a Tesei da Cittadinanza attiva-Tribunale del malato

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Appello di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato alla presidente della Giunta regionale Donatella Tesei: "Metta ordine sui vaccini, i pazienti fragili chiedono certezze e non polemiche".

"Mentre in altre regioni - si afferma, fra l'altro, in una lettera aperta - si è intrapresa la strada della priorità ai pazienti fragili, preferendola a quella delle professioni, nella nostra regione ancora si sta discutendo e si è in attesa": "Siamo a chiederle chiarezza - prosegue la lettera - tempestività e comunicazione non fuorviante. Ciò premesso la invitiamo a nome delle migliaia di pazienti che rappresentiamo, di prendere in mano la situazione delle vaccinazioni, mettendo definitivamente ordine" con "date certe e piani di lavoro fluidi e tempestivi". (ANSA).