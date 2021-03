ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria cambia su prenotazioni vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - L'Umbria sospende, "con effetto immediato", la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19, con Astrazeneca, per tutte le categorie dei servizi essenziali. Ad annunciarlo è il Commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus, Massimo D'Angelo.

La decisione è legata alla necessità di adeguare il quadro regionale alle indicazioni del piano vaccini nazionale, secondo quanto ha appreso l'ANSA da fonti della Regione. L'obiettivo è di dare priorità alle persone più anziane e ai 'fragili'. La sospensione riguarda, tra le altre, categorie quali protezione civile, centri operativi comunali, i volontari della stessa prociv, assistenti sociali, operatori dei tribunali, avvocati, operatori di supporto scolastico, onoranze funebri, informatori scientifici, personale impegnato in assistenza domiciliare, manutentori dispositivi elettromedicali, personale della dogana e dell'aeroporto.

Chi si è già prenotato - sempre in base a quanto risulta all'ANSA - verrà comunque vaccinato quando previsto.

Rimangono invece aperte, come annunciato dal commissario D'Angelo, le prenotazioni per le "categorie prioritarie" già individuate nel nuovo piano vaccinazioni nazionale: personale docente e non docente, scolastico e universitario, personale delle forze armate, di polizia e dei servizi penitenziari.

Intanto scende in Umbria il numero dei morti per il Covid riscontrato giornalmente, due nelle ultime 24 ore in base ai dati della Regione. Nello stesso arco di tempo sono stati accertati 225 nuovi positivi e 362 guariti, con 5.244 attualmente positivi, 139 in meno di ieri. Sono stati analizzati 3.485 tamponi e 2.567 test antigenici. Il tasso di positività è del 3,7 per cento sul totale (ieri era 2,3) e del 6,4 sui soli molecolari (ieri 4,5). Continua la discesa dei ricoverati in ospedale, ora 448, due meno di ieri, 66 dei quali (uno in meno) nelle terapie intensive. (ANSA).