Tornano a scendere ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Dopo l'impennata di lunedì, tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 450, 11 in meno di ieri, 67 dei quali (sei in meno) in terapia intensiva. A riportare i dati è il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 174 nuovi positivi, 180 guariti e 14 morti. Con gli attualmente positivi ora 5.383, 20 meno di lunedì.

Sono stati analizzati 3.856 tamponi e 3.669 test antigenici.

Il tasso di positività è del 2,3 per cento sul totale (era il 2,2 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 4,5 sui soli molecolari (era 4%). (ANSA).