In Umbria attese poco meno 65 mila dosi vaccino entro marzo

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Sono poco meno di 65 mila le dosi di vaccino anti Covid attese in Umbria entro la fine di marzo.

Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

Nella giornata di lunedì sono state infatti consegnate 5.800 dosi di vaccino Moderna, mentre sono in arrivo 2.000 di AstraZeneca e 11.700 di Pfizer.

Entro la fine del mese - ha spiegato ancora Coletto -, la previsione di consegna è per il 29 marzo: arriveranno altre 18.200 dosi di AstraZeneca, 8.400 di Moderna e 18.720 di Pfizer.

(ANSA).