Anche Brusaferro relatore in nuovo corso Scuola Toniolo

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 MAR - Ci sono anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, l'economista Stefano Zamagni e il consigliere di Stato della Città del Vaticano suor Alessandra Smerilli, economista e coordinatore della Task-force Economia della Commissione vaticana per il Covid-19, tra i relatori della Scuola socio-politica diocesana "Giuseppe Toniolo" che sarà inaugurata mercoledì 24 marzo alle ore 21.

"Il nuovo corso di lezioni della nostra Scuola socio-politica - spiega il vescvo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino - si concentrerà sulla dimensione del 'prendersi cura' perché, oggi più che mai, colpiti come siamo da questa pandemia che ci tiene ancora sotto scacco, abbiamo bisogno di rovesciare l'ordine delle nostre priorità, partendo dai più fragili. Dobbiamo invertire la rotta della nostra economia - aggiunge il vescovo - costruendo un sistema produttivo equilibrato, senza più le inaccettabili sperequazioni sociali alle quali abbiamo assistito e stiamo assistendo ancora oggi a diversi livelli. Ecco perché la nostra Scuola, che si rifà agli insegnamenti di un grande maestro della dottrina sociale della Chiesa come il Beato Giuseppe Toniolo, punta a formare imprenditori attenti al bene comune, politici lungimiranti, giovani ricercatori desiderosi di impegnarsi per un'economia solidale e per la salvaguardia del Creato. Un cammino, quello della nostra Scuola che, iniziato una decina di anni fa, oggi si incontra con il percorso di Economy of Francesco, voluto dal Santo Padre".

Brusaferro interverrà il 7 giugno sul tema "Il Servizio sanitario nazionale dopo il Covid-19". Il ciclo delle otto lezioni di quest'anno si terrà in modalità streaming sulla piattaforma zoom - https://us02web.zoom.us/j/82898905387 - passcode Toniolo21! L'adesione è libera, ma i partecipanti sono invitati a compilare la scheda di iscrizione, disponibile sul sito internet della diocesi di Assisi. (ANSA).