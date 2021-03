Affidate anche a scout Foligno meditazioni Via Crucis

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 23 MAR - Papa Francesco ha affidato quest'anno la preparazione delle meditazioni per la Via Crucis del Venerdì Santo al Gruppo Scout Agesci "Foligno I", in Umbria, e alla Parrocchia romana Santi Martiri di Uganda.

Le immagini che accompagneranno le diverse Stazioni saranno disegni realizzati da bambini e ragazzi della Casa Famiglia "Mater Divini Amoris" e della Casa Famiglia "Tetto Casal Fattoria". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. (ANSA).