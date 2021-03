'Ulivo della rinascita' in parco Città della Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 22 MAR - "Un simbolo di pace sociale, resistenza e di vittoria, quella a cui si spera di arrivare il più presto possibile". Questi per l'amministrazione comunale di Città della Pieve i significati di cui si carica l'ulivo, "pianta della rinascita". La città del Perugino ha aderito al progetto "Piantiamo insieme l'Ulivo della Rinascita", proposto dalla Strada dell'Olio e.v.o. Dop umbria per celebrare l'arrivo della primavera e contemporaneamente la Giornata internazionale della poesia. Domenica mattina, nel giardino della Rocca Perugina, alla presenza della Giunta comunale, del personale della Biblioteca Melosio e dei rappresentanti delle forze di polizia, è stato piantato un esemplare di ulivo di varietà autoctona, come "simbolo di resilienza e profondo legame con la nostra terra". Accanto alla pianta è stata apposta una targa ricordo, con un poema a tema ulivo appositamente selezionato dall'artista umbra Costanza Ferrini. "E' per noi un momento simbolico molto bello. L'ulivo - ha detto il sindaco Fausto Risini, secondo quanto riferisce una nota della Provincia - rappresenta il simbolo della rinascita in un periodo inconsueto, dove è assolutamente necessario ripartire". "Con questo gesto - ha aggiunto il vicesindaco con delega al Turismo, Commercio e Attività produttive Lucia Fatichenti - vogliamo indicare anche la nostra azione concreta verso la promozione di una coltura autoctona e insita nel nostro paesaggio". "In questo momento c'è un grande bisogno di parole che tirino fuori i sentimenti più reconditi", ha osservato invece l'assessore alla cultura Luca Marchegiani, nella sua riflessione sulla Giornata internazionale della poesia. (ANSA).