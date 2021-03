Nuovo logo per Servizio idrico integrato Terni

(ANSA) - TERNI, 22 MAR - Nuovo logo per il Servizio idrico integrato di Terni, svelato in occasione della Giornata mondiale dell'Acqua. A realizzarlo è stato gruppo di lavoro con Acea Communication.

"I punti cardine che hanno ispirato il nuovo logo ed il nuovo payoff - ha spiegato il presidente del Sii, Carlo Orsini - sono sostenibilità, connessione al futuro e comunicazione trasparente con i clienti. Il cambiamento in atto si è voluto tramutare anche in simbolo grafico d'impatto per spiegare attraverso la nuova immagine un'identità diversa che mette l'acqua al primo posto, guardando al futuro con nuovi progetti di sostenibilità.

Con un'attenzione particolare ai clienti che saranno protagonisti della comunicazione a loro dedicata per renderli partecipi in maniera trasparente di tutto il mondo Sii".

Nel nuovo logo gli elementi caratterizzanti sono tre gocce d'acqua che si sollevano dal suolo, per indicare il legame con il territorio. (ANSA).