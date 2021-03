Meloni, serve criterio omogeneo e liste ufficiali per vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - "Serve un criterio omogeneo per le vaccinazioni, liste ufficiali e un modus operandi che garantisca le categorie più esposte. E in questo quadro è necessario che trovino un posto i supplenti ordinari delle scuole, almeno 300 in Umbria, che non sono stati considerati in nessun modo": lo chiede la consigliera regionale del Pd Simona Meloni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. La quale chiede "un cambio di passo e una maggiore trasparenza su questo aspetto, per evitare anche che si ripetano i fatti incresciosi a cui abbiamo assistito ieri".

"Non è accettabile assistere allo spettacolo delle Asl che si muovo in maniera autonoma - spiega Meloni - scatenando polemiche e una guerra tra categorie e appartenenze, che non rende giustizia al momento di estrema difficoltà che stiamo vivendo.

Per questo servono liste ufficiali di vaccinati e di eventuali sostituti. In questo senso, è necessario, perlomeno, dare la necessaria stabilità e continuità al mondo della scuola, inserendo tra i sostituti dei vaccini, gli oltre 300 supplenti ordinari della scuola. Non averli considerati minimamente è un episodio grave che l'assessorato all'Istruzione, il servizio di Prevenzione e il commissario regionale all'emergenza Covid devono sanare, anche in vista di una possibile ripartenza scolastica. In un momento in cui i vaccini non sono stati ancora erogati per tutti, ci sono anche insegnanti con fragilità in famiglia che scelgono di non rientrare, facendo entrare al lavoro proprio i supplenti, per ora neanche inseriti nelle liste dei vaccini, magari attraverso autocertificazioni. Stiliamo una lista ufficiale dei sostituti dei vaccini - conclude Simona Meloni -, consideriamo le categorie più esposte, come i supplenti, e ripartiamo all'insegna della trasparenza". (ANSA).