Aperte in Umbria prenotazioni vaccino Covid per classe 1941

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Aperte in Umbria da oggi le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 per tutti i cittadini della classe 1941, compresi coloro che non hanno ancora compiuto gli 80 anni di età. Lo ha annunciato la Regione.

La prenotazione può essere fatta tramite il portale regionale vaccinocovid.regione.umbria.it o in farmacia. Sarà possibile ricevere la somministrazione, con il vaccino Pfizer, già nei prossimi giorni.

Per gli ultraottantenni che hanno già fissato un appuntamento per il mese di maggio rimane attiva la possibilità di anticipare la prenotazione ad aprile. (ANSA).