ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, balzo avanti dei ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Dopo due giorni di calo, balzo avanti dei ricoverati Covid in Umbria ora 461, 23 più di ieri, 73 dei quali (uno in più) in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Continua il calo degli attualmente positivi, oggi 5.403, 113 in meno. Derivano da 71 nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno, 180 guariti e quattro morti.

Scende come ogni lunedì il numero dei tamponi, 532, e dei test antigenici, 834. Il tasso di positività è quindi del 5,1 per cento sul totale (6,9% una settimana fa) e del 13,3 per cento sui soli molecolari (era 10,2).

Secondo l'epidemiologa Stefania Salmaso, che ha commentato le analisi dell'Associazione italiana di epidemiologia elaborate quotidianamente, buone notizie si prospettano comunque per le Regioni che hanno adottato per prime le misure più restrittive.

Con l'RDt (che misura la crescita del numero di nuovi casi, indipendentemente dal quadro clinico) sotto l'1 si prospetta un calo dei nuovi positivi in Umbria insieme ad Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Molise e province autonome di Bolzano e Trento.

Sul fronte dei vaccini la Regione ha annunciato l'avvio delle prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 per tutti i cittadini della classe 1941, compresi coloro che non hanno ancora compiuto gli 80 anni di età. Può essere fatta tramite il portale regionale vaccinocovid.regione.umbria.it o in farmacia.

Sarà possibile ricevere la somministrazione, con il vaccino Pfizer, già nei prossimi giorni. Per gli ultraottantenni che hanno già fissato un appuntamento per il mese di maggio rimane attiva la possibilità di anticipare la prenotazione ad aprile.

