Residuato bellico inesploso trovato in campagne Terni

(ANSA) - TERNI, 21 MAR - Rinvenuto un residuato bellico nelle campagne di Terni, in particolare in strada di Poscargano.

In base a quanto riferiscono i carabinieri, intervenuti sul posto, si tratta verosimilmente di un proiettile da mortaio, di circa 40 centimetri di lunghezza. A trovarlo è stato un cittadino impegnato in alcuni lavori in un terreno di sua proprietà. L'area è stata circoscritta e messa in sicurezza in attesa dell'intervento degli artificieri. (ANSA).