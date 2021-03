Monaci Benedettini Norcia in preghiera davanti alla Basilica

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 MAR - Monaci benedettini di Norcia in preghiera davanti ai resti della Basilica distrutta dal terremoto del 2016.

In occasione della festa di San Benedetto, i religiosi si sono infatti recati all'alba nella piazza vuota. Davanti alla facciata della Basilica hanno invocato l'aiuto del santo per Norcia, il mondo e la Chiesa.

Venerdì scorso, invece, nella chiesa restaurata di Santa Maria della Misericordia, adiacente a quello che sarà il nuovo monastero benedettino di Norcia, è stata offerta la prima messa conventuale solenne presso l'altare di San Giuseppe, recentemente posizionato nell'omonima cappella. (ANSA).