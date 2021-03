In Usl Umbria1 disponibili 1.034 dosi, prenotati 9%

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAR - Su mille e 34 dosi di vaccino anti Covid di AstraZeneca disponibili domenica nei punti di somministrazione dell'Usl Umbria 1 si sono prenotati in 96 per riceverle. Il 9,2 per cento. Lo apprende l'ANSA.

Il personale dell'Usl ha comunque cercato di somministrare più dosi possibili. Allertando per possibili vaccinazioni aggiuntive anche tutti i referenti dei servizi essenziali, come avvocati, ma anche operatori della scuola, assistenti sociali, forze dell'ordine e personale delle onoranze funebri. Recuperando, in tre centri vaccinali, altre 313 persone che sono state vaccinate. Complessivamente sono state quindi somministrate il 30,2 per cento delle dosi disponibili.

Secondo i dati aggiornati dal Ministero della salute, in Umbria sono state somministrate complessivamente 108.547 dosi dei vari vaccini sulle 135.435 consegnate, cioè l'80.1%. (ANSA).