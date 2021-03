Umbra Acque, in 4 anni perdite ridotte dal 52% al 46,5%

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Nel 2016 Umbra Acque aveva raggiunto un tasso di perdite, durante alcuni periodi dell'anno e nel territorio servito dei 38 comuni, pari al 52%. Attualmente il tasso medio è sceso al 46,5%. Il dato è stato reso noto in occasione della Giornata mondiale dell'acqua che si celebra il 22 marzo per iniziativa delle Nazioni Unite. La riduzione è la differenza tra acqua immessa in rete e quella complessivamente erogata.

Ogni punto percentuale di riduzione delle perdite rappresenta un recupero di acqua pari 750.000 metri cubi ovvero circa 25 litri al secondo: in quattro anni sono stati recuperati oltre 4 milioni di litri.

In pratica il trend di diminuzione negli ultimi 24 - spiega Ubra Acque - ha visto un recupero di due punti percentuali all'anno.

Inoltre per il 2021 ci si attende un valore delle perdite inferiore al 45%.

Il sistema idrico dei 38 comuni serviti è lungo oltre 6.300 chilometri (al netto degli allacciamenti) e poiché la durata fisiologica della rete è pari a circa 50 anni, ogni anno per mantenere la rete efficiente sarebbe necessario sostituire il 2% della rete, ovvero 126 chilometri. Dal 2017 questa voce ha avuto un forte impulso: ogni dodici mesi, mezzo milione di euro è dedicato alla ricerca perdite e 5 milioni alla sostituzione delle condotte.

Per raggiungere questi risultati le principali attività messe in campo sono quella del monitoraggio della rete, con la creazione di distretti idrici su cui effettuare la ricerca di perdite occulte; il controllo delle portate e delle pressioni; il piano sostituzione delle linee idriche ammalorate. Tra l'altro, i tratti oggetto di prioritaria sostituzione sono individuati con specifico algoritmo certificato dall'Università di Perugia.

