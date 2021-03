Da arbitro volley Santi pallone finale Coppa Italia a C.Castello

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - L'arbitro di pallavolo Simone Santi, 54 anni, tifernate "doc", giornalista, direttore di gara di volley in attività che ha arbitrato più finali del campionato italiano e nel mondo, ha consegnato al sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, e all'assessore allo Sport, Massimo Massetti, il pallone della finale di Coppa Italia (la sesta del suo palmares) tra Imoco Conegliano ed Igor Novara, disputata domenica scorsa a Rimini. "Un bel gesto simbolico di attaccamento alle proprie radici e senso di appartenenza che il sindaco Bacchetta e l'assessore Massetti - riferisce il Comune - hanno evidenziato ringraziando Santi contraccambiando con una copia del volume 'Prima e dopo Raffaello, Città di Castello e il Rinascimento' (il 18 settembre prossimo in Pinacoteca, taglio del nastro della mostra nel cinquecentenario della morte del maestro del Rinascimento) riconoscendo all'arbitro tifernate il ruolo di autentico testimonial della città e delle sue bellezze storico-artistiche, a partire da Raffaello e Burri, al di là dei meriti sportivi e professionali di assoluto prestigio". "In questo momento di grande difficoltà per la pandemia e le misure da intraprendere per uscire al più presto dal tunnel - hanno affermato, fra l'altro, Bacchetta e Massetti - gesti e momenti come quelli odierni rappresentano un segnale di speranza per il futuro e fanno come si dice comunità".

"Oggi con questo pallone simbolo del sano agonismo, lealtà sportiva e rispetto dell'avverarsario - ha affermato Simone Santi - vogliamo cogliere l'occasione per ricordare tutte le vittime del Covid ed in particolare gli sportivi che a vari livelli professionistici e non sono stati stroncati dalla pandemia. Lo sport è soprattutto questo, solidarietà". (ANSA).