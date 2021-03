Tre corsi su violenza di genere in partenza tra marzo e aprile

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Rafforzare il sistema di contrasto alla violenza di genere fornendo sempre più strumenti formativi ed informativi a psicologi ed avvocati ma anche a volontarie ed operatrici attivi nei centri antiviolenza: è quanto si propone il Piano di prevenzione e contrasto della violenza di genere, predisposto da Regione Umbria e Centro pari opportunità in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, che prevede tre interventi formativi specifici, il primo dei quali è stato avviato oggi. I responsabili scientifici dei corsi sono Caterina Grechi, presidente del Centro pari opportunità, e Luca Conti, dirigente della Regione Umbria. Gli interventi sono stati progettati in attuazione della Legge regionale 14 del 23 novembre 2016 "Norme per le politiche di genere e per una civiltà delle relazioni tra donne e uomini" e del "Protocollo unico regionale per la realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere".

Il percorso formativo avviato oggi, in programma fino al prossimo settembre - riferisce un comunicato della Regione - è rivolto alle operatrici e volontarie attive nei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Il secondo corso specialistico rivolto ad avvocati e assistenti sociali inizierà invece venerdì 26 marzo e sarà in calendario fino a maggio.

Il corso specialistico di secondo livello per psicologi sul contrasto alla violenza di genere partirà, infine, il prossimo 23 aprile ed è articolato in 63 ore.

Nella giornata di apertura sono stati ricordati i dati forniti in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, pubblicati da Istat e dipartimento per le Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Delle 111 donne uccise nel 2019, l'88,3% è stata uccisa da una persona conosciuta. Per oltre la metà dei casi le donne sono state uccise dal partner attuale o dal precedentei. Il periodo di lockdown, inoltre, ha ulteriormente mostrato la consistenza di questo fenomeno "e l'importanza di una risposta tempestiva da parte dell'intero sistema della rete dei servizi regionali".

