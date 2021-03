Sanità: incarico internazionale per il professor De Robertis

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Il professor Edoardo De Robertis, direttore della Anestesia e Terapia intensiva 2 dell'azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia e della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore dell'Università degli Studi di Perugia, è stato eletto nuovo presidente della European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (Esaic).

Si tratta - riferisce l'azienda ospedaliera - della più importante società di anestesisti e rianimatori europea di cui sono soci circa 10.000 professionisti e nella quale conferiscono tutte le società scientifiche nazionali europee.

L'incarico di presidenza che torna dopo 15 anni all'Italia, assume una valenza importante per l'ospedale Santa Maria della Misericordia e l'Università degli Studi di Perugia in quanto - spiega una nota - avrà importanti ricadute sull'attività clinico-assistenziale, di ricerca e sulla didattica di anestesia e rianimazione. Si potrà programmare lo sviluppo di trattamenti sanitari di alta specializzazione quali ad esempio l'Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation).

"Questo incarico - ha commentato De Robertis, napoletano, classe '68 - è il frutto dell'apprezzamento del lavoro di squadra che da molti anni porto avanti con il mio team. E' emblematico che l'incarico inizi proprio il 18 marzo nella giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19. Per questi motivi - ha continuato - voglio condividerlo con tutti i colleghi anestesisti e rianimatori italiani e stranieri che hanno combattuto, e continuano a farlo, ogni giorno senza sosta contro questa pandemia per salvare la vita a più pazienti possibili.

Questa presidenza è la testimonianza della grande scuola italiana di anestesia e rianimazione che ci vien riconosciuta in tutto il mondo". (ANSA).