Claudio Zeni nuovo comandante stazione carabinieri Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Cambio al vertice della stazione carabinieri di Perugia, ora guidata dal maresciallo maggiore Claudio Zeni che subentra al luogotenente Lorenzo Antoniello, il quale ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

Il sottufficiale Zeni, di origini umbre, sposato, con due figlie, vanta una lunga carriera nell'Arma - spiega una nota - con una notevole esperienza professionale maturata nei primi dieci anni di servizio trascorsi nella Capitale, e successivamente in Umbria, in partcolare nel capoluogo, sempre con incarichi operativi.

Nel 2011 ha partecipato ad una missione di pace Onu in Kosovo per circa dieci mesi, dove tra l'altro ha ricevuto un encomio dal comandante della missione e la cittadinanza onoraria del Comune di Valfabbrica per operazioni di assistenza alla popolazione kosovara e per aver contribuito alla nascita di un gemellaggio tra la cittdina umbra e quella di Mitrovica. (ANSA).