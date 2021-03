Card. Bassetti, il mondo ha bisogno di giovani coraggiosi

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - "Il mondo ha bisogno di giovani coraggiosi che, come Giuseppe, non abbiano paura di accogliere la vita, seppur burrascosa, difficile, incomprensibile e imparino a viverla all'ombra del Padre". E' uno dei passaggi del messaggio del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, in occasione della tradizionale veglia di preghiera quaresimale con i giovani dell'archidiocesi, tenutasi nella serata di ieri, vigilia della solennità di San Giuseppe.

Il cardinale Bassetti ha presieduto la veglia nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel quartiere di Monteluce, a Perugia.

"Cari giovani, in un tempo che così grandemente ci mette alla prova, costringendoci all'isolamento, alla chiusura, talvolta alla solitudine forzata - prosegue la riflessione del card.

Bassetti - il rischio che brutti pensieri affollino la nostra mente, cercando di convincerci che la nostra vita è inutile, è vana, è impalpabile e senza significato, che la nostra vita sia solo un'ombra, è un rischio concreto e molto pericoloso".

"Non ascoltate mai la voce dell'Accusatore - è l'invito ai giovani - non lasciatevi tentare dalle parole del Maligno che cercano di screditare e denigrare ai vostri occhi la vita che vi è stata donata, la famiglia in cui siete nati e in cui state crescendo, i genitori che avete; non lasciatevi mettere all'angolo da chi trama il male per voi, facendosi largo tra i pensieri e dicendovi che la vostra vita non vale, che voi non siete importanti, che non c'è futuro che valga la pena di essere vissuto. È una menzogna, ve lo dico con forza, è una grandissima menzogna e la vita di San Giuseppe ce lo ricorda, a tutti, ma in particolare a voi: l'Altissimo dà vita anche alle ombre".

(ANSA).