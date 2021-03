Approvato primo programma straordinario ricostruzione Umbria

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 MAR - È stato approvato in Conferenza permanente il primo Programma straordinario di ricostruzione dell'Umbria, riguardante il territorio del comune di Norcia e contenente un nuovo concetto di "ristrutturazione edilizia" in grado di facilitare la ricostruzione degli edifici con danni gravi e nel contempo migliorane le qualità strutturali e architettoniche.

"In questo modo - spiega Stefano Nodessi Proietti, direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria - si accelera ulteriormente il processo di ricostruzione in tutto il territorio comunale di Norcia, compreso nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica".

Il documento - nato da una stretta condivisione con la Struttura del commissario e Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma - suddivide il territorio comunale in tre ambiti distinti, all'interno dei quali trovano applicazione specifiche norme di dettaglio che riguardano diversi livelli di tutela del paesaggio, a iniziare da quello alto riguardante i centri storici.

"In tempi brevissimi il Psr di Norcia verrà approvato in via definitiva dal vice commissario e presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e successivamente dovrà essere recepito, con proprio atto, dal consiglio comunale di Norcia", spiega l'Ufficio speciale. (ANSA).