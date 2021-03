Accusato dell'omicidio di una studentessa, definitivamente assolto

La Cassazione ha definitivamente confermato l'assoluzione di Umberto Bindella processato con l'accusa di avere ucciso la studentessa pugliese Sonia Marra, scomparsa dall'abitazione dove viveva a Perugia la notte tra il 16 ed il 17 novembre del 2006, all'età di 25 anni. La giovane, il cui corpo non è stato mai trovato, era originaria di Specchia (Lecce). Omicidio e occultamento di cadavere i reati dei quali era accusato. Bindella - difeso dagli avvocati Silvia Egidi e Daniela Paccoi - si è sempre proclamato innocente. Era già stato assolto in primo grado e in appello.