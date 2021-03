Vertici Assemblea Umbria, troveremo forza rinascere

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - "Troveremo la forza per rinascere e per ripartire, ma non dimenticheremo mai le mamme, i papà, i fratelli, le sorelle, gli amici e le persone a noi care che la pandemia ci ha portato via": è quanto affermano, in una nota congiunta, il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, FdI, e le vicepresidenti Paola Fioroni, Lega, e Simona Meloni, Pd, in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid. "Dietro ad ogni vita perduta - aggiungono - c'è una famiglia che soffre, ogni perdita è una ferita, la nostra responsabilità è quella di continuare a lottare per chi non c'è più e per coloro che si battono ogni giorno, ormai da più di un anno, per affrontare l'emergenza".

"Le immagini dei camion con le salme che lasciavano Bergamo hanno sconvolto tutti noi - ricordano Squarta, Fioroni e Meloni - ed ogni 18 marzo il Consiglio regionale dell'Umbria onorerà il ricordo di tutte le persone uccise dal virus, un giorno simbolo di dolore per chi non c'è più e non ha potuto ricevere neppure un ultimo saluto dai familiari, ma anche un giorno di coraggio e di speranza da dedicare a chi combatte quotidianamente contro il virus e aiuta i malati a sentirsi un po' meno soli. L'Umbria - concludono - non dimenticherà mai le vittime del Covid". (ANSA).