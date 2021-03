Vermigli coordinatrice gruppo studio piede diabetico

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Affidato a Cristiana Vermigli, in servizio presso l'Azienda ospedaliera di Perugia, il coordinamento del gruppo di studio nazionale del piede diabetico durante l'assemblea nazionale della Società italiana di diabetologia (Sid).

Vermigli, dirigente medico presso la struttura complessa di Medicina interna e scienze endocrine e metaboliche del Santa Maria della Misericordia, diretta dal professor Riccardo Calafiore. Prima donna medico a ricoprire in Italia tale incarico - spiega l'Azienda ospedaliera -, e già responsabile del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e cura del piede diabetico in Umbria, si dedica da circa 25 anni alla sua gestione clinica grazie alla sua formazione professionale maturata anche con esperienze internazionali. (ANSA).