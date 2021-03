Tesei, fare la nostra parte anche per vittime virus

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - "Un omaggio e un ricordo alle persone che hanno perso la vita aggredite da questo terribile virus, contro il quale stiamo combattendo ogni giorno da oltre un anno": così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in occasione della prima Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. In occasione della quale le bandiere delle sedi istituzionali, tra cui quella di Palazzo Donini, saranno a mezz'asta tutto il giorno in segno di lutto.

"Anche per loro - ha affermato Tesei riferendosi alle vittime del virus - dobbiamo continuare incessantemente a fare la nostra parte, ognuno per ciò che concerne il proprio ruolo, per riuscire quanto prima ad uscire da questa pandemia che ha modificato il nostro modo di vivere e che ha spezzato la vita dei nostri cari. A loro va il pensiero dell'intera comunità umbra che si stringe con affetto attorno alle famiglie colpite dal lutto". (ANSA).