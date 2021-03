Superate in Umbria 100 mila dosi somministrate

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Superate in Umbria le 100 mila dosi di vaccino Covid somministrate. Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute sono infatti 101.398 delle 123.735, consegnate, l'81.9%.

Il commissario per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo durante l'appuntamento settimanale di aggiornamento sull'emergenza sanitaria, ha detto che dal primo aprile partiranno le prenotazioni e quindi di conseguenza le vaccinazioni per i più fragili e vulnerabili.

Garantendo "appropriatezza" ma anche "tempestività" sono state poi annunciate "liste parallele" con persone che per compatibilità potranno sostituire i possibili assenti all'appuntamento vaccinale. "Di concerto con la direzione regionale - ha spiegato D'Angelo - mi sono assunto la responsabilità di creare delle liste perché pur dovendo intervenire in termini di priorità queste ci consentono di utilizzare in forma tempestiva il vaccino per le categorie prioritarie". "Qualora i soggetti prenotati non siano presenti, per qualsiasi motivo - ha aggiunto -, è previsto che vengano avvisate varie categorie e per ultimo nelle liste sono considerati anche gli accompagnatori. Non creare delle liste può provocare dei fenomeni di assembramento che dobbiamo assolutamente evitare".

D'Angelo ha parlato inoltre di un incremento dell'attività vaccinale a partire dal primo marzo e che prosegue anche in questi giorni pure grazie all'attivazione di nuovi punti vaccinali territoriali, come quello che sarà realizzato con il sostegno di Brunello Cucinelli a Solomeo.

Sull'avvio delle vaccinazioni ad aprile anche delle categorie vulnerabili, D'Angelo ha infine ricordato l'attivazione di un team di esperti che sta lavorando per l'identificazione nominale dei singoli soggetti. (ANSA).