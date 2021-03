Sms per comunicare appuntamenti con dosi AstraZeneca

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - La Regione Umbria "non appena ricevuta la disposizione da parte di Aifa, ripartirà immediatamente con le sedute previste per venerdì pomeriggio" delle vaccinazioni con AstraZeneca. Lo ha annunciato Palazzo Donini.

I cittadini prenotati per venerdì mattina riceveranno un sms in cui sarà indicato lo spostamento dell'appuntamento al pomeriggio.

A chi è stato sospeso l'appuntamento nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, verrà data comunicazione del nuovo appuntamento. Sempre tramite sms. (ANSA).