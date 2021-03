Sanzò preside Umbria Ordine Santo Sepolcro di Gerusalemme

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 18 MAR - Fernando Sanzò, colonnello dei carabinieri in congedo, è il nuovo preside regionale per l'Umbria dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Sanzò, 71 anni, da lungo tempo vive ad Orvieto, dove ha guidato la locale compagnia dell'Arma, prima di ricoprire ruoli apicali presso il Comando regionale di Perugia. Particolarmente attivo all'intero dell'Ordine equestre, adesso sarà chiamato a guidare la sezione umbra per i prossimi quattro anni. "Potrò contare sull'apporto di circa 200 tra cavalieri e dame così da contribuire alla realizzazione dei progetti a favore della Terra Santa", ha detto all'ANSA Sanzò. "In questo anno così difficile e complesso - ha aggiunto - siamo chiamati ad aiutare in particolare i bambini di Betlemme e in generale della Terra Santa con un gioco per ogni bimbo, ma anche aiutare i cristiani in difficoltà di Gerico e sostenere l'educazione e le opere sociali a favore dei più deboli, come i profughi siriani e iracheni". (ANSA).