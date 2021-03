Provincia Terni rende omaggio a vittime coronavirus

(ANSA) - TERNI, 18 MAR - Bandiere a mezz'asta e un minuto di raccoglimento, in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, anche nei comuni della provincia di Terni, a partire dal capoluogo. Qui, davanti palazzo Spada, è stato il sindaco Leonardo Latini ad onorare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia, anche in città, "ricordando, al tempo stesso, l'enorme sforzo messo in campo dal personale sanitario e da tutte le organizzazioni coinvolte nel supporto alle persone".

Analoga iniziativa anche ad Orvieto dove, ad affiancare il sindaco Roberta Tardani nel minuto di silenzio, c'era tra gli altri anche il questore di Terni Bruno Failla, in visita in città, accompagnato dal dirigente del locale commissariato, Antonello Calderini.

Ad Amelia il sindaco Laura Pernazza, durante una breve cerimonia, ha voluto rendere omaggio anche ai rappresentanti del mondo sanitario e del volontariato e "di tutti coloro che sono in prima linea nella pandemia". Dopo il minuto di silenzio, la cerimonia si è conclusa con le note dell'Inno di Mameli, "in segno di rinascita e speranza" ha spiegato la Pernazza. (ANSA).