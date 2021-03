Fiaccola benedettina all'ospedale di Bergamo

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - "La fiaccola benedettina ogni anno raggiunge luoghi particolarmente significativi. In questa occasione abbiamo sentito forte la necessità di essere a Bergamo, luogo simbolo della lotta all'emergenza sanitaria": lo ha detto il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. Nella Giornata nazionale delle vittime del Covid, il 'fuoco' di San Benedetto ha infatti raggiunto l'ospedale "Papa Giovanni XXIII".

Ad accogliere le delegazioni ristrette di Norcia, Subiaco e Cassino guidate dai rispettivi sindaci Alemanno, Francesco Pelliccia ed Enzo Salera, con anche l'abate di Montecassino Dom Donato Ogliari, è stato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

"Siamo qui per rinnovare il nostro grazie - ha detto ancora Alemanno - a tutto il personale sanitario, a medici, infermieri e a tutti coloro che sono stati in prima linea. Tra questi voglio ricordare anche la nostra concittadina Anna Salvatori che la primavera scorsa ha prestato servizio proprio all'ospedale Orobico. Vogliamo portare oggi la nostra vicinanza attraverso la fiaccola benedettina che con la sua luce indica la via della speranza e ricambiare quella 'carezza' che anche dalla vostra terra ha raggiunto Norcia dopo il sisma. Vogliamo così ribadire con forza - ha concluso Alemanno - che soltanto tutti insieme ce la possiamo fare". (ANSA).