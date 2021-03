Cittadella giudiziaria Perugia sarà finanziata con Recovery

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - C'è anche la 'cittadella giudiziaria' di Perugia tra quelle che verranno finanziate con i fondi previsti dal Recovery plan. Lo ha reso noto il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, in Commissione Giustizia del Senato, rispondendo a una domanda della senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena.

Il Guardasigilli ha spiegato che per quanto riguarda le cittadelle della giustizia "gli interventi previsti che rientrano nel Recovery dal punto di vista dell'edilizia sono Benevento, Bergamo, Latina, Monza, Perugia, Trani, Velletri, Roma, Venezia, Reggio Calabria, Napoli, Bologna, Genova, Milano, Torino, Bari, con i problemi notevoli che abbiamo, Cagliari, Messina, Palermo e Firenze". Il ministro ha spiegato che si tratta in totale di "420 milioni con il Recovery che si aggiungono ad altri fondi già stanziati". (ANSA).