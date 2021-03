Bacchetta osserva minuto silenzio in ricordo vittime Covid

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 18 MAR - Il presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, con la fascia tricolore indossata, ha osservato un minuto di raccoglimento davanti al palazzo comunale per celebrare la Giornata dedicata alle vittime del Covid.

"Oggi è il giorno del ricordo e della commemorazione dei nostri cari cittadini che hanno perso la vita a causa del Covid" ha detto Bacchetta. "La nostra comunità locale come tutte a livello nazionale e regionale - ha aggiunto - ha pagato un prezzo alto in termini di vite e di generazioni di persone in particolare anziani ma non solo. Un anno fa moriva Ivano Pescari, un amico una grande persona, la prima vittima del Covid-19 della nostra regione: oggi attraverso lui vogliamo ricordare gli oltre mille e mille umbri morti, oltre 50 tifernati, nel corso di questa drammatica annualità e ribadire il nostro impegno quotidiano, incessante nella coesione e unità sociale, per uscire tutti insieme da questa emergenza e tornare prima possibile alla normalità. Vaccini e rispetto delle regole dovranno essere i nostri punti di riferimento per ricordare e fare qualcosa di concreto anche in memoria di coloro che non ci sono più e non ce l'hanno fatta. La ripartenza in sicurezza, vaccinazione e unità nazionale, come ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è ora l'unica nostra priorità". (ANSA).