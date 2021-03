Assessore Umbria, pronti vaccinare con AstraZeneca

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - L'Umbria "è già pronta" a riprendere le vaccinazioni con AstraZeneca. Lo ha assicurato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. "Dobbiamo attendere il via libera dell'Aifa atteso nel primo pomeriggio di venerdì ma noi saremmo in grado di riprendere le somministrazioni dalla mattina. Comunque non appena ci sarà il via liberà le vaccinazioni ricominceranno" ha detto parlando con l'ANSA.

Coletto ha spiegato di avere fiducia nel prodotto di AstraZeneca. "Come ha certificato l'Ema - ha aggiunto - i suoi benefici continuano ad essere molto superiori ai rischi".

Per l'assessore l'Umbria "vuole accelerare in ogni modo possibile la campagna di immunizzazione". "Il vaccino - ha affermato Coletto - è l'arma per uscire dalla pandemia.

Vaccinare significa non far ammalare la gente, alleggerire la pressione sugli ospedali e di conseguenza far ripartire le attività economiche. Perché per far stare bene la gente bisogna anche farla lavorare". (ANSA).