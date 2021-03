ANSA-IL-PUNTO/ COVID: per curva Umbria prosegue discesa

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - La curva epidemica del Covid in Umbria è ancora in una fase discendente, anche se "molto lenta".

A tracciare il quadro sono stati gli esperti dal Nucleo epidemiologico della Regione. Che intanto accelera sul fronte vaccini, pur con le difficoltà legate ad AstraZeneca, e supera le 100 mila dosi somministrate.

Sul fronte della diffusione del virus - è stato detto nel corso dell'incontro - da una parte ci sono le misure restrittive ma dall'altra le varianti che "non aiutano" anche se l'Umbria "ha anticipato quello che sta succedendo a livello nazionale ed ora migliori per le misure di tutela anticipate".

L'indice Rt è stato stimato a 0,91-0,92, mentre l'incidenza a 171 casi per 100 mila abitanti, con una analisi predittiva - hanno spiegato gli epidemiologi - che fa puntare ai 144 possibili da raggiungere per il primo aprile.

L'andamento positivo della pandemia nella regione è confermato anche dai dati giornalieri. Tornano infatti a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 5.811, 93 meno di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 168 nuovi positivi (meno 48 per cento rispetto al giorno precedente), 255 guariti e sei morti.

I tamponi analizzati sono stati 2.773 e i test antigenici 2.611. Il tasso di positività sul totale è del 3,1 per cento (ieri 4,9) e del 6 per cento sui soli molecolari (era 9,6).

I ricoverati negli ospedali sono 480, cinque in meno, 76 dei quali (tre in meno) nelle terapie intensive.

Sul fronte dei vaccini il commissario per l'emergenza Massimo D'Angelo ha detto che dal primo aprile partiranno le prenotazioni e quindi di conseguenza le vaccinazioni per le fasce più fragili e vulnerabili.

Un impegno, quello per l'immunizzazione, al quale si è unito anche Brunello Cucinelli. Anche nel Parco della bellezza di Solomeo, voluto dall'imprenditore, sarà infatti allestito un punto vaccinale territoriale. La Brunello Cucinelli spa e la Fondazione di famiglia garantiranno gli emolumenti per il personale impegnato, al momento sarà composto 16 unità. E' previsto che vengano somministrare circa 1.200 dosi settimanali.

(ANSA).