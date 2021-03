Accordo tra Sii e Istituto superiore sanità

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 18 MAR - Al via un progetto pilota del Servizio idrico integrato grazi ad un accordo della durata di un anno con l'Istituto superiore di sanità per la realizzazione di un Piano sicurezza acque da applicare nella città di Orvieto.

E' finalizzato a potenziare ed aggiornare le misure di prevenzione per garantire nel tempo un'elevata qualità delle acque distribuite dal Sii in Umbria, attraverso l'applicazione di un modello internazionale di analisi. Le attività saranno condotte da un team multidisciplinare coordinato dall'ente e verranno guidate e supportate in ogni fase da esperti dell'Iss, che ha curato la stesura delle linee guida nazionali. L'Istituto fornirà supporto tecnico-scientifico nella pianificazione ed implementazione del Piano, nelle diverse fasi, e condurrà attività di formazione delle diverse figure coinvolte. (ANSA).