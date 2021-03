Squarta chiede riapertura scuole elementari Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - "Riaprire, in sicurezza, quanto prima, le scuole elementari dell'Umbria": lo chiede il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, FdI.

"Compatibilmente agli sviluppi del quadro epidemiologico da Covid-19 - spiega in una nota - chiedo alla Regione di valutare la ripresa dell'attività scolastica in presenza nei Comuni meno colpiti dal virus".

"I ragazzini delle scuole primarie - sostiene Squarta - devono rientrare in classe appena le statistiche dei contagi torneranno compatibili con le disposizioni contenute nel Dpcm e il decreto legge. Lo scenario è migliorato rispetto a qualche giorno fa, i piccoli studenti sono chiusi in casa da troppe settimane ormai e non possono più continuare a rimanere lontano dal loro mondo, senza poter vedere gli altri bambini. Devono poter andare a scuola, come, d'altronde, i loro genitori vanno al lavoro. È necessario sottolineare l'importantissimo ruolo educativo svolto in questa fase dalle famiglie, alle prese con le difficoltà della Didattica a distanza, i compiti da stampare, i problemi di connessione e di isolamento dei figli dagli amici e dalla società. La pandemia dura da un anno - conclude Sqaurta - ma del vuoto insormontabile di esperienze dei bambini si è parlato sempre troppo poco". (ANSA).