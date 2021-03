Nuovo format per Scuola di alta formazione Fabesaci

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Un nuovo format per la Scuola di alta formazione Fabesaci, Farmacie per il benessere e la salute dei cittadini). Spazio alla 'Salute in prima serata', appuntamenti monotematici per tre moduli con esperti che tratteranno le tante sfaccettature di argomenti particolarmente rilevanti.

Si inizia il 25 marzo (ore 21) con il webinar dal titolo 'Paura degli oppioidi' curato dal prof. Fabio Gori, direttore di Anestesiologia-rianimazione e del Centro del dolore dell'ospedale di Perugia. Quindi giovedì 1 aprile (ore 21) sarà la volta di 'Donne e menopausa' con docente il prof. Sandro Gerli direttore della Clinica ostetrica e ginecologica per poi arrivare a giovedì 15 aprile (ore 21) con 'Le medicazioni delle piaghe da decubito' a cura del prof. Roberto Cassino, geriatra e vulnologo direttore sanitario della Rsa 'Sacra Famiglia' di Pavia. Moduli che - sottolineano gli organizzatori - stanno già riscuotendo un ampio successo in termini di iscrizione.

Fabesaci è nato nel 2019 su iniziativa di Federfarma Umbria, nonché delle relative associazioni provinciali, di Federfarma Ancona e da Farma Service Centro Italia e presieduto dal prof.

Luca Ferrucci docente di Economia e Management delle Imprese dell'Università degli Studi di Perugia. (ANSA).