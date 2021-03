Nuovo comandante Nucleo compagnia carabinieri Terni

(ANSA) - TERNI, 17 MAR - Il tenente Francesco Caccetta è il nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia carabinieri di Terni.

L'ufficiale, romano classe 1964, ha assunto oggi l'incarico.

Laureato con lode in Ricerca sociale per la sicurezza interna ed esterna e, sempre con lode, in Scienze per l'investigazione e la sicurezza, il tenente Caccetta si è arruolato nell'Arma nel 1982. Tra le esperienze professionali più significative è stato comandante della stazione carabinieri di Chiusi della Verna (Arezzo), poi di plotone presso la Scuola allievi carabinieri di Roma, quindi vice comandante della stazione carabinieri di Ladispoli (Roma), comandante della stazione carabinieri di Campo di Mare (Roma) e di quella di Castel Ritaldi.

Nel 2018 ha frequentato il secondo corso per Ufficiali del ruolo straordinario presso la Scuola ufficiali di Roma e, fino ad oggi, ha retto il comando della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terni. (ANSA).