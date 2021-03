In 13 identificati per abbandono incontrollato rifiuti

(ANSA) - FERENTILLO (TERNI), 17 MAR - Sono 13 le persone identificate dai carabinieri forestali di Ferentillo nel corso di servizi mirati a contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti urbani domestici tra lo stesso comune, Arrone e Montefranco.

Sono stati contestati verbali amministrativi per un importo totale di circa 2 mila 500 euro. Cinquanta i controlli fatti complessivamente in diverse località particolarmente interessate alla tipologia di illecito tra novembre 2020 e febbraio.

Sono ancora in corso verifiche per individuare i responsabili di altri 12 diversi episodi accertati di abbandono di rifiuti.

