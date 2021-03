ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, più nuovi casi di guariti

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Si appiattisce, almeno oggi, la curva relativa all'andamento degli attualmente positivi al Covid in Umbria. Lo fa dopo giorni di discesa pressoché costante.

Nell'ultimo giorno i dati della Regione registrano infatti 324 nuovi positivi (più 103,7% rispetto a ieri) e 315 risultati negativi al virus. Ci sono poi altri dieci morti, con gli attualmente positivi a quota 5.904, uno in meno di ieri.

I tamponi analizzati sono stati 3.364 e i test antigenici 3.185. Il tasso di positività sul totale è quindi del 4,9 per cento (ieri era il 2 per cento) e sui soli molecolari del 9,6 per cento (era il 4).

I ricoverati in ospedale sono 485, cinque in più di ieri, 79 dei quali (uno in più) nelle terapie intensive.

Un algoritmo messo a punto dallo statistico Livia Fenga prevede comunque per metà aprile un aumento di casi positivi in otto regioni, ma non in Umbria, Sicilia e Sardegna che sono in controtendenza. Per loro è quindi atteso un decremento dei casi Covid.

Sul tema vaccini è intanto intervenuto il prof. Giancarlo Agnelli, Ordinario di Medicina interna presso l'Università di Perugia, esperto nel campo delle malattie cardiovascolari ed esponente del comitato per la stesura delle Linee guida sul trattamento della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare dell'American College of Chest Physicians e dell'European Society of Cardiology. "Appare evidente - ha detto tra l'altro - il beneficio clinico netto attribuibile alla procedura vaccinale in considerazione della riduzione della morbilità osservata nei pazienti vaccinati e degli oltre 500 pazienti deceduti martedì in Italia tra i pazienti che hanno contratto l'infezione da Covid-19". (ANSA).