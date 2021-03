In Umbria vaccinazioni Covid proseguono con ultraottantenni

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Dopo il blocco delle vaccinazioni con AstraZeneca la Regione Umbria prosegue il piano per l'immunizzazione con vaccino Pfizer e Moderna. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, sottolineando che l'attività va avanti "vaccinando gli over 80 come previsto nel piano vaccinale".

"In attesa delle indicazioni di Aifa e Ema - ha detto D'Angelo - la Regione sta riorientando la campagna vaccinale con lo scopo di anticipare ad aprile la vaccinazione degli over 80 già prenotati a maggio. Questo passaggio è stato deciso per garantire un intervento di massa e implementare l'attività vaccinale anche in questa fase in cui la vaccinazione con AstraZeneca ha subito un arresto. Inoltre, abbiamo avviato un proficuo confronto con i medici di medicina generale per coinvolgerli nella vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 70 e 79 anni. I medici potranno inoltre valutare interventi vaccinali su una fascia importante della popolazione come è appunto quella delle persone estremamente vulnerabili che si sta procedendo ad individuare nominalmente, eleggibili alla vaccinazione con dosi di Moderna anche a domicilio, solo nei casi in cui queste persone non riescano a spostarsi dalla propria abitazione. Il 20 marzo - ha concluso il commissario - attendiamo una nuova consegna di vaccino Moderna". (ANSA).