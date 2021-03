Giornata vittime mafie, evento 'Celm'-scuola Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 16 MAR - In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Celm (Comitato europeo legalità e memoria), in collaborazione con l'Iis "M. Polo - R.

Bonghi" di Assisi, propone l'evento on-line dal titolo "La Memoria delle vittime di mafia e i loro familiari", in programma venerdì 19 marzo, dalle ore 10 alle ore 12,30. L'iniziativa - spiegano i promotori - fa seguito al progetto realizzato in Dad dal Polo-Bonghi sulla legalità, nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione civica e coinvolge scuole di diverse parti d'Italia.

E' prevista la partecipazione, fra gli altri, anche del prefetto di Perugia Armando Gradone, del sindaco di Assisi Stefania Proietti, e di rappresentanti delle forze di polizia.

Dopo l'apertura dei lavori e i saluti delle autorità, sarà scoperta la Lapide del monumento alle Vittime di mafia dell'Iis "Polo-Bonghi".

Questo il link per il collegamento in streaming: https://youtu.be/X2uXMmE80WM (ANSA).