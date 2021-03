Fisico, Umbria potrebbe essere prima fuori da ondata Covid

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Se "non ci saranno fatti nuovi" l'Umbria potrebbe essere la prima regione italiana a uscire dalla nuova ondata di pandemia Covid. Lo ha detto il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale, docente all'Università degli Studi di Perugia, in base all'analisi dei dati sulla diffusione delle infezioni. "L'Umbria nella media va bene - ha detto all'ANSA - e i contagi continuano a scendere".

"Un quadro confortante - ha detto il professor Gammaitoni - molto importante in vista della ripresa economica che ci auguriamo ci sia in primavera e in estate".

In "controtendenza" rispetto al resto della regione - ha spiegato il fisico - è invece il dato di Terni. "Prima il contagio era basso - ha aggiunto - e invece ora cresce come sta accadendo nel Lazio, con un andamento simile, mentre a Perugia e in quasi tutto il resto dell'Umbria è in calo. Serve seguire con attenzione il comune di Terni e mettere in atto azioni perché non continui la sua salita; come un faro va acceso su Orvieto - ha concluso il professor Gammaitoni - dove i dati disponibili ci dicono che la situazione continua ad essere critica, anche se in presenza di numeri piccoli". (ANSA).