Convalidato fermo per femminicidio a Napoli

(ANSA) - TERNI, 16 MAR - Convalidato dal gip di Terni il fermo, per omicidio volontario, del 43/enne napoletano Pinotto Iacomino che sabato scorso si è costituito alla stazione carabinieri di Montegabbione dopo avere ucciso a coltellate, poche ore prima nel capoluogo campano, la ex moglie Ornella Pinto, di 40 anni.

Il giudice ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere e l'invio degli atti all'autorità giudiziaria di Napoli per competenza.

Iacomino aveva subito riferito ai carabinieri di avere ucciso la donna. Confessione poi ribadita anche davanti al pm che l'aveva interrogato dopo alcune ore. (ANSA).