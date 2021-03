ANSA-IL-PUNTO/ COVID: non si fermano le vaccinazioni Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - La sospensione "precauzionale e temporanea" dell'uso di AstraZeneca decisa dalle Autorità sanitarie non ferma le vaccinazioni contro il Covid in Umbria.

Prosegue infatti con Pfizer e Moderna, come ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, "vaccinando gli over 80 come previsto nel piano".

"In attesa delle indicazioni di Aifa e Ema - ha detto D'Angelo - la Regione sta riorientando la campagna vaccinale con lo scopo di anticipare ad aprile la vaccinazione degli over 80 già prenotati a maggio".

Riguardo all'andamento della pandemia, per il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale, docente all'Università degli Studi di Perugia, in base all'analisi dei dati sulla diffusione delle infezioni, se "non ci saranno fatti nuovi" l'Umbria potrebbe essere la prima regione italiana a uscire dalla nuova ondata di Covid. "L'Umbria nella media va bene - ha aggiunto parlando con l'ANSA - e i contagi continuano a scendere. Un quadro confortante molto importante in vista della ripresa economica che ci auguriamo ci sia in primavera e in estate". In "controtendenza" rispetto al resto della regione - ha spiegato il fisico - è invece il dato di Terni e quello di Orvieto.

I dati giornalieri parlano intanto di altri dieci morti per il Covid in Umbria, 1.171 in totale, mentre continua il decremento degli attualmente positivi, ora 5.905, 82 meno di lunedì.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 159 nuovi positivi e 231guariti. Sono stati analizzati 3.883 tamponi e 3.188 test antigenici. Il tasso di positività totale è del 2,2 per cento (era il 2,7 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 4 per cento sui soli molecolari (era 4,8). Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale, 480, uno meno di ieri, 78 dei quali (quattro in più) nelle terapie intensive. (ANSA).