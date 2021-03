Altri dieci morti Covid in Umbria ma calo attuali positivi

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Altri dieci morti per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno, 1.171 in totale, mentre continua il decremento degli attualmente positivi, ora 5.905, 82 meno di lunedì. E' il quadro che emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 159 nuovi positivi e 231guariti.

Sono stati analizzati 3.883 tamponi e 3.188 test antigenici.

Il tasso di positività totale è del 2,2 per cento (era il 2,7 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 4 per cento sui soli molecolari (era 4,8).

Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale, 480, uno meno di ieri, 78 dei quali (quattro in più) nelle terapie intensive. (ANSA).